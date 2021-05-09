1000 ALBERI PER PATERNÒ. IERI IL PRIMO EVENTO ALLA SCALA VECCHIA

Grazie alla sinergia tra Comune di Paternò (Settore Verde e Ambiente), AMA, Istituto Agrario “Francesco Redi” e il comitato Sicilia Verde. Il progetto, che prevede la piantumazione di essenze arboree...

Grazie alla sinergia tra Comune di Paternò (Settore Verde e Ambiente), AMA, Istituto Agrario “Francesco Redi” e il comitato Sicilia Verde. Il progetto, che prevede la piantumazione di essenze arboree in diverse aree della città, ieri ha preso il via con il primo evento in programma: quattro giovani alberi sono stati piantati in via Scala Vecchia nello spazio adiacente l'asilo nido comunale.

L'ambizioso progetto mira, oltre che a migliorare la qualità ambientale ed estetica della città, a diffondere la cultura del rispetto della natura e degli spazi pubblici.

I prossimi eventi in programma:

- Sabato 15/5 Parco del Sole;

- Sabato 22/5 Viale dei Platani.

Presenti ieri mattina il sindaco di Paternó Nino Naso e l’assessore al Verde e all’Ecologia Luigi Gulisano, che ha dichiarato: “Sono onorato di aver preso a cuore questo progetto proposto all’Amministrazione Comunale dall'associazione Sicilia Verde che si è poi arricchito della sinergia con l’Istituto d’Istruzione “Francesco Redi” e con l’AMA, che ringrazio.

Si tratta di un progetto straordinario che rilancia la cura ed il rispetto della nostra città”.