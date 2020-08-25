24 NUOVI POSITIVI IN SICILIA, 10 SONO IN PROVINCIA DI CATANIA
Scendono rispetto a ieri, i casi degli attuali positivi per coronavirus in Sicilia.
Sono 24 i nuovi casi di soggetti positivi al Covid-19 nelle ultime 24ore in Sicilia, il dato emerge secondo il bollettino emesso dal ministero della Salute.
Dieci i pazienti in terapia intensiva e nessun decesso.
Questa la distribuzione dei 24 nuovi contagi per provincia:
10 a Catania, 5 a Messina, 4 a Ragusa, 4 a Siracusa e uno a Caltanissetta.
DATI ITALIA
Scende il dato sui nuovi positivi nonostante il sensibile aumento dei tamponi che oggi sono stati 72.341, quasi 26 mila più di ieri.
Sono 878 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia.
Sono 4 i morti.
Bollettino di oggi:
• 878 contagiati
• 4 morti
• 353 guariti
+ 1 terapie intensive
+ 13 ricoveri