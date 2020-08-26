33 NUOVI POSITIVI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE, QUASI 1400 NEL RESTO D’ITALIA

Si attesta a 33 nuovi positivi il report, nelle ultime 24 ore, del Ministero della Salute sui casi di coronavirus in Sicilia. I ricoverati con sintomi sono 59 e nessun nuovo ricovero nelle terapie int...

Si attesta a 33 nuovi positivi il report, nelle ultime 24 ore, del Ministero della Salute sui casi di coronavirus in Sicilia. I ricoverati con sintomi sono 59 e nessun nuovo ricovero nelle terapie intensive dove si trovano sempre 10 pazienti.

Dati divisi per provincia

Catania 12

Palermo 8

Messina 4

Enna 0

Siracusa 2

Ragusa 3

Caltanissetta 0

Agrigento 0

Trapani 4

DATI ITALIA

Nuovo boom di contagi per il Covid in Italia: sono 1.367, contro gli878precedenti, quelli registrati nelle ultime 24 ore. E' il dato più alto dagli inizi di maggio.

In aumento anche i morti, 13 contro i 4 della precedente rilevazione. I tamponi sono stati 95.529, quasi 20 mila più di ieri secondo i dati del ministero della Salute.

Dopo quello di oggi, il dato più alto degli ultimi mesi si era registrato domenica scorsa, con 1.210 contagi.

• CASI +1366 su 93529 tamponi (ieri +878 su 72341)

di cui 830 casi da screening

• MORTI +13 (ieri +4)

• GUARITI +314 (ieri +353)

• TER INT +3 (ieri +1, tot 69)

• RICOVERI -3 (ieri +13, tot 1055)

• POSITIVI +1039 (ieri +519, tot 20753)