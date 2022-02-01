41ENNE PATERNESE EVADE DAI DOMICILIARI E AGGREDISCE L’EX MOGLIE, DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno denunciato un 41enne di Paternò in quanto gravemente indiziato dei reati di evasione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.L’uomo, già sottopos...

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno denunciato un 41enne di Paternò in quanto gravemente indiziato dei reati di evasione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari e recentemente destinatario di un provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Catania nell’ambito dell’attività investigativa svolta dai carabinieri della Compagnia di Paternò nell’operazione “Scacco Matto”, si sarebbe allontanato arbitrariamente dall’abitazione di Paternò e recato nel comune di Belpasso presso l’abitazione dell’ex moglie.

Raggiunta la donna, alla presenza del figlio minore e della madre di lei, avrebbe aggredito fisicamente entrambe le donne che, recatesi successivamente presso il pronto soccorso dell’ospedale di Paternò, hanno riportato lesioni che sono state giudicate guaribili con 5 giorni di prognosi. Le fasi concitate dell’aggressione e le grida del 41enne sarebbero state riconosciute e percepite anche da vicini di casa intervenuti per sedare gli animi.

Conclusa la “trasferta” l’uomo avrebbe fatto rientro presso l’abitazione di Paternò ove i militari nel frattempo allertati l’hanno trovato ancora con i segni ancora visibili in viso della lite avvenuta poco prima.

L’uomo è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari.