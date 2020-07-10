45ENNE PATERNESE, TENTA DI LANCIARSI DA UN PONTE DELLA STATALE 121, SALVATA DAI CARABINIERI

Ieri sera una donna di 45 anni di Paternò ha raggiunto il ponte che sovrasta la SS 121, all’altezza del Km 14+330, con l’intenzione di farla finita. Alcuni utenti della strada, vedendola in stato conf...

Ieri sera una donna di 45 anni di Paternò ha raggiunto il ponte che sovrasta la SS 121, all’altezza del Km 14+330, con l’intenzione di farla finita. Alcuni utenti della strada, vedendola in stato confusionale sporgersi pericolosamente dal parapetto, hanno chiesto aiuto al 112 consentendo l’intervento sul posto di una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Paternò.

I militari, dopo una lunga opera di persuasione per convincere la donna a non compiere il gesto estremo, notando che la stessa, ormai disperata, stava per lanciarsi nel vuoto sono intervenuti afferrandola per le braccia e traendola in salvo.

La poveretta, che sembra abbia compiuto il gesto per questioni di natura sentimentale, è stata soccorsa e trasportata al Policlinico di Catania.