54 NUOVI CASI POSITIVI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE, AUMENTANO I RICOVERI

Leggera frenata del Covid in Sicilia. Dopo gli 83 positivi registrati ieri, il report giornaliero del ministero della Salute fa registrare 54 nuovi contagiati.

Nel computo odierno entra la morte della donna di 79 anni che si trovava in una casa di riposo di Modica ed era stata ricoverata a Catania all’ospedale San Marco: il suo decesso era stato annunciato nella giornata di ieri.

Attualmente ci sono 1.125 positivi di cui 81 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva e 1.169 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 2.947. I decessi sono 288. I tamponi eseguiti sono 3477.

Questa la ripartizione dei casi per province: 19 Palermo, 19 a Trapani, 5 a Ragusa, 4 a Catania, 3 a Agrigento, 2 a Messina e Caltanissetta, nessun caso è stata segnalato dalle Asp di Enna e Siracusa.

Sono 1.397 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute, sottolineato che da ieri sono stati effettuati altri 92.790 tamponi, 10.169 in meno rispetto a ieri quando si erano registrati 1.326 nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore hanno inoltre perso la vita 10 persone, un dato che porta a 35.507 le vittime totali dall'inizio dell'emergenza. In aumento anche i pazienti in terapia intensiva, 10 in più rispetto a ieri e 120 in totale.

Sono 28.915 le persone attualmente positive in Italia: oltre ai 120 pazienti in terapia intensiva, si segnalano 1.505 ricoverati con sintomi e 27.290 in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti sono invece 208.490. Dall'inizio dell'emergenza nel Paese sono 272.912 i casi totali. A livello regionale, l'incremento più alto dei casi si è avuto in Lombardia con 228 nuovi positivi, seguita dalla Campania con 193 e dal Lazio con 154. Nessuna Regione a zero contagi nelle ultime 24 ore.

• CASI +1397 su 92790 tamponi (ieri +1326 su 102959)

di cui 814 casi da screening

• MORTI +10 (ieri +6)

• GUARITI +289 (ieri +257)

• TER INT +11 (ieri +2, tot 120)

• RICOVERI +68 (ieri +57, tot 1505)

• POSITIVI +1098 (ieri +1063, tot 28915