Si sono brillantemente concluse le operazioni di ricerca e soccorso del Sig. P.F. di anni 72 di Paternò.

L’escursionista si era disperso in territorio di Cesarò nel primo pomeriggio di ieri 28 ottobre.

Si era recato con la famiglia alla sagra del suino nero dei nebrodi a Cesarò e poi aveva pensato bene di fare un giro nei boschi alla ricerca di funghi.

Perso l’orientamento non è più stato in grado di rientrare malgrado i richiami dei suoi amici.

L’allarme scattato prontamente ha attivato i carabinieri tramite il 112, i quali hanno attivato il Distaccamento forestale di Cesarò e volontari della protezione civile del comune di San Teodoro e diversi volontari con i mezzi Quad e più tardi l’attivazione delle altre forze: Nucleo Elitrasportato Cacciatori di Sicilia, Soccorso Alpino Guardia di Finanza di Nicolosi con due unità cinofile e Volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Calì ha prontamente collaborato per le ricerche. Le squadre avvisata le Prefettura di Messina, si sono prodigate sino a notte fonda con esito negativo pur avendo precise indicazioni delle aree di ricerca. Purtroppo le pessime condizioni meteorologiche hanno giocato contro la buona volontà delle squadre.

Le operazioni di ricerca sono riprese alle prime luci dell’alba di oggi e tra la nebbia dei boschi finalmente il disperso è stato ritrovato. Buone le sue condizioni di salute supportate da uno spirito vivace ed indomito.

Condotto alla guardia medica è stato sottoposto a visita che ha riconfermato le buone condizioni di salute.

Il Sistema dei soccorsi ha dimostrato ancora una volta che il coordinamento delle forze in campo riesce a risolvere situazioni complesse e finalizzate al salvataggio di una vita umana.

72 ENNE PATERNESE SI SMARRISCE SUI NEBRODI RITROVATO DOPO UNA NOTTE DI RICERCHE