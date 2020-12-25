720 NUOVI CASI E 17 MORTI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 720 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. E’ quanto si evince dal bollettino del 25 dicembre del ministero della Salute. I morti sono stati invece 17. Stabili i ricoveri in terapia int...

Sono 720 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. E’ quanto si evince dal bollettino del 25 dicembre del ministero della Salute. I morti sono stati invece 17. Stabili i ricoveri in terapia intensiva e in corsia. I tamponi effettuati, però, sono stati meno di 7 mila.

DATI ITALIA

Sono 19.037 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 25 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 459 morti che portano il totale a 71.359 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 19.037 contagiati

• 459 morti

• 32324 guariti

-5 terapie intensive | -668 ricoveri

152.334 tamponi

Tasso di positività: 12,5% (+3,2%)