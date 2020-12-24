853 NUOVI CASI E 26 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA
Sono 853 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 8.135 tamponi eseguiti. I decessi sono 26, che portano il totale a 2239
Con i nuovi casi salgono a 33.380 gli attuali positivi, con un aumento di 234 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati : 1008 in regime ordinario, 20 in meno rispetto a ieri; 173 in terapia intensiva tre un meno rispetto a ieri
La situazione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Catania 269, Palemro 228, Messina 77, Ragusa 37, Trapani 66, Siracusa 87, Agrigento 33, Caltanissetta 27, Enna 29.
DATI ITALIA
Sono 18.040 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati contenuti del bollettino della Perotezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 505 morti che portano il totale a 70.900 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 18.040 contagiati
• 505 morti
• 22718 guariti
-35 terapie intensive | -476 ricoveri
193.777 tamponi
Tasso di positività: 9,3% (+1,0%)