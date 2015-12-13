Donare un giocattolo per regalare un sorriso. Ed una speranza

Prosegue la nostra raccolta a favore della Caritas vicariale: ma vi chiediamo con ancora più forza il vostro aiuto

95047.it La raccolta prosegue. L'obiettivo non è solo, o tanto, la somma dei giocattoli da raccogliere, quanto sapere che questa iniziativa porterà un briciolo di serenità (felicità è una parola troppo grossa) nel cuore di qualche bimbo. La Seconda raccolta di giocattoli per i bambini allestita assieme alla Caritas vicariale, prosegue. I giocattoli continuano ad arrivare: prima uno, poi dieci, venti, cinquanta e via via tutti gli altri. Ma occorre ancora insistere. Insistere per contribuire ad una causa che non deve lasciarci indifferenti.

Alcuni dei giocattoli donati finora

C’è ancora tempo fino al 16 dicembre: la consegna dei giocattoli avviene direttamente alla chiesa del Sacro Cuore. In alternativa, potete contattare tranquillamente la nostra redazione. Andiamo avanti: c’è bisogno del piccolo aiuto di ognuno di noi.