Donare un giocattolo per regalare un sorriso. Ed una speranza
Prosegue la nostra raccolta a favore della Caritas vicariale: ma vi chiediamo con ancora più forza il vostro aiuto
95047.it La raccolta prosegue. L'obiettivo non è solo, o tanto, la somma dei giocattoli da raccogliere, quanto sapere che questa iniziativa porterà un briciolo di serenità (felicità è una parola troppo grossa) nel cuore di qualche bimbo. La Seconda raccolta di giocattoli per i bambini allestita assieme alla Caritas vicariale, prosegue. I giocattoli continuano ad arrivare: prima uno, poi dieci, venti, cinquanta e via via tutti gli altri. Ma occorre ancora insistere. Insistere per contribuire ad una causa che non deve lasciarci indifferenti.
C’è ancora tempo fino al 16 dicembre: la consegna dei giocattoli avviene direttamente alla chiesa del Sacro Cuore. In alternativa, potete contattare tranquillamente la nostra redazione. Andiamo avanti: c’è bisogno del piccolo aiuto di ognuno di noi.