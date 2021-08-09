A 101 ANNI OPERATO AL FEMORE A CATANIA, GIÀ PRONTO PER RIPRESA FUNZIONALE

Un paziente di anni 101, è stato sottoposto con successo a un difficile intervento chirurgico per una frattura del femore sinistro.L’operazione è stata eseguita da Alessandro Famoso, direttore della U...

L’operazione è stata eseguita da Alessandro Famoso, direttore della Uosd di Ortopedia del Garibaldi-Nesima di Catania, in sinergia con Egidio Avarotti, direttore della Uoc di Ortopedia del Garibaldi-Centro e con l’equipe chirurgica ed anestesiologica del complesso operatorio del Garibaldi-Nesima, diretta da Giuseppe Calabrese.

Considerata l’età del paziente e le comorbilità annesse, Stefano Di Fede ha proceduto praticando una anestasia sub aracnoidea, un grado di garantire una maggiore sicurezza per i parametri vitali del paziente.

L’esecuzione di tali delicati e impegnativi interventi, capace di coinvolgere allo stesso tempo diverse branche chirurgiche, rientrano nella mission multidisciplinare dell’azienda, ormai consolidata dalla presenza di alte professionalità e di una moderna tecnologia. “Per la nostra azienda – ha detto Fabrizio De Nicola – certi interventi sono una vera e propria routine.

Si tratta dell’ennesima dimostrazione che, ben presto, i viaggi della speranza diventeranno soltanto un ricordo”.

Il paziente, il giorno dopo l’intervento, ha iniziato la fisioterapia per la pronta ripresa funzionale.