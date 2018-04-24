A-20: grave incidente in direzione Palermo, vittima un centauro

Dopo le 13 di oggi è avvenuto un gravissimo incidente nell’autostrada Messina Palermo, all’altezza di Torregrotta in direzione Palermo.

Il bilancio è di un morto, l’uomo che era alla guida di uno scooter, e di un ferito grave (a quanto pare una donna).

Non è chiara al momento la dinamica dell’incidente.

Il contatto – riferiscono dal Cas – sarebbe avvenuto all’uscita della galleria Scianina.

Sul luogo Polstrada, Ambulanza e personale di Assistenza al Traffico del Consorzio.

Si registrano rallentamenti nei pressi della galleria Scianina, dove si viaggia su una sola corsia.