A-20: grave incidente in direzione Palermo, vittima un centauro
A cura di Redazione
24 aprile 2018 15:15
Dopo le 13 di oggi è avvenuto un gravissimo incidente nell’autostrada Messina Palermo, all’altezza di Torregrotta in direzione Palermo.
Il bilancio è di un morto, l’uomo che era alla guida di uno scooter, e di un ferito grave (a quanto pare una donna).
Non è chiara al momento la dinamica dell’incidente.
Il contatto – riferiscono dal Cas – sarebbe avvenuto all’uscita della galleria Scianina.
Sul luogo Polstrada, Ambulanza e personale di Assistenza al Traffico del Consorzio.
Si registrano rallentamenti nei pressi della galleria Scianina, dove si viaggia su una sola corsia.