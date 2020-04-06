A BELPASSO MASCHERINA OBBLIGATORIA PER TUTTI CITTADINI CHE SI RECANO PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI

"Per contrastare la diffusione del Coronavirus - spiega l'ordinanza firmata dal sindaco Daniele Motta, - è obbligatorio utilizzare mascherine e ne siete sforniti potrete usare foulard, sciarpe o simi...

"Per contrastare la diffusione del Coronavirus - spiega l'ordinanza firmata dal sindaco Daniele Motta, - è obbligatorio utilizzare mascherine e ne siete sforniti potrete usare foulard, sciarpe o simili, l'importante è coprire naso e bocca, per tutti cittadini che si recano presso gli esercizi commerciali ad indossare la mascherina, se ne siete sforniti potrete usare foulard, sciarpe o simili, l'importante è coprire naso e bocca.

La violazione dell'ordinanza prevede sanzioni di € 500,00 sia per i cittadini che per le attività commerciali.

Tale provvedimento, prosegue il Sindaco, si rende necessario vista la leggerezza che tanti cittadini hanno nei confronti delle disposizioni di sicurezza contro la diffusione del virus.

In parole semplici la mia Ordinanza dice: SE VUOI FARTI DEL MALE FALLO PURE MA NON INFETTARE GLI AMBIENTI E LE ALTRE PERSONE.

Ricordo che nell'ultima settimana abbiamo consegnato ai cittadini più di 1000 mascherine fatte dalle nostre sarte che ringrazio. Ricordo altresì che se uscite per un giustificato motivo e siete sprovvisti di mascherina potete ritirarla al comune.