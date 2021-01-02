A BELPASSO QUARTIERI E FAMIGLIE UNITE CON LA TOMBOLA VIRTUALE

Ci sono tradizioni come la tombola che non sono mai mancate e devono continuare ad esserci; proprio in questo momento difficile, nel quale le tristi e brutte notizie superano quelle buone, bisognare p...

Ci sono tradizioni come la tombola che non sono mai mancate e devono continuare ad esserci; proprio in questo momento difficile, nel quale le tristi e brutte notizie superano quelle buone, bisognare provare a sentirsi più vicini e trascorrere le festività natalizie almeno con qualche sorriso.

“Non ci dimentichiamo dei concittadini che non ci sono più o di quelli che stanno ancora combattendo con il virus, ma non dobbiamo neppure dimenticarci di andare avanti prendendoci cura del nostro buon umore”.

Parola di Daniele Motta, il sindaco del Comune di Belpasso che, insieme al suo vice sindaco, Tony Di Mauro, ha sposato l’idea di far partecipare i propri concittadini alla Tombola virtuale, evento natalizio che sta spopolando in tutta Italia. Grazie anche al contributo della presidenza dell’ARS e all’on.le Giuseppe Zitelli che ha seguito personalmente la richiesta, quest’anno il Covid non fermerà la tombola, attraverso il PC o lo smartphon, l’appuntamento unirà in un’unica sede virtuale un intero Comune, i suoi quartieri, le sue famiglie o i parenti lontani che non sono potuti rientrare.

Sfruttando la tecnologia, anche con le restrizioni anti-covid del Governo, si potrà giocare, vincere e assistere ad uno spettacolo con tanto di presentatore, band dal vivo, il tutto in piena sicurezza, comodamente seduti sul divano di casa.

Basterà un semplice click per prendere parte all’evento e tentare la fortuna: in palio numerosi premi che verranno recapitati in diretta a casa dei vincitori attraverso i cosiddetti “Babbi Natale corriere”.

L’appuntamento con la Tombola virtuale a Belpasso è fissato per martedì 5 gennaio, alle ore 20:00.

Per partecipare è necessario iscriversi (solo i maggiorenni) e registrarsi entro e non oltre le 23.55 del 3 gennaio 2021 cliccando su questo link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tombola-virtual-social-belpasso-giochiamoci-su-134120974445

L’iscrizione è totalmente gratuita. La cartella scelta arriverà via email 24 ore prima dell'evento. Per questo bisognerà assicurarsi di inserire i contatti corretti per ricevere la cartella.