A FORUM SU CANALE 5, COMPARSA DI PATERNO'

Il Paternese Giuseppe Torrisi ha interpretato una parte nella puntata di Forum trasmessa ieri 14 Settembre 2021, sulle reti Mediaset.

La storia di oggi, raccontava la storia di due coniugi, Manuela e Raffaele, dove la moglie dopo 9 mesi di matrimonio, chiede la separazione, sostenendo che con il marito non è mai riuscito un rapporto intimo completo con lei, il marito si giustifica che è tutto ciò è dovuto ad un trauma giovanile a causa dei suoi genitori che sono naturisti.

Giuseppe Torrisi interpreta la parte del padre di Raffaele, rigettando le accuse del figlio sostenendo che la sua

filosofia non sia né violenta né traumatizzante

Torrisi assieme ad altre comparse è stata ospite di Barbara Palombelli che già in passato ha chiarito come spesso i contendenti che prendono parte al programma il più delle volte non siano i veri protagonisti delle storie e che si tratta di attori che interpretano fatti veri.