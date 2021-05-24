Cresce sempre di più la soddisfazione del tecnico federale Manuel Gallo che, durante lo scorso fine settimana, sulla pista di Enna, ha visto primeggiare diversi suoi atleti pur con fattori climatici n...

Cresce sempre di più la soddisfazione del tecnico federale Manuel Gallo che, durante lo scorso fine settimana, sulla pista di Enna, ha visto primeggiare diversi suoi atleti pur con fattori climatici non favorevoli (un vento contro di 1,2m/s).

Salgono nel gradino più alto del podio:

nella cat “promesse” Il paternese Cristian Arena sui 400 mt con un tempo di 49,83 ed il mottese Enzo Francaviglia con 6,14 mt nel salto in lungo;

nella cat juniores Mauro Giudice con un tempo di 22”24 nei 200 mt (che lo colloca nei primi 12 a livello nazionale) e fa scendere il suo personale di 11”12 nei 100 mt;

nella cat Allievi Anna Molino e Matteo Giudice rispettivamente con un salto di 4,76 mt e 6,08, quest’ultimo migliorando il suo tempo personale nei 200 mt con 24”78.

Vince anche il primo posto al suo primo anno nella cat cadetti l’altro mottese, Salvo Cangemi con un salto in lungo di 5,59 mt, prestazione segnata dall’interruzione dovuta alla concomitanza con la gara degli 80 metri dove tra l’altro migliora il suo record personale facendo fermare il cronometro a 10”12.

Spicca anche l’ottima gara di Marco Rotili che sulla pista di Modena realizza un bel 49”64 nei 400 mt.

Si reputa gratificato anche il presidente nazionale della E.S.S.E. Sport e della sez.U.N.V.S. di Motta Sant’Anastasia Salvo Grasso, che con generosità ha reso disponibile la pista del campo comunale di Motta Sant’Anastasia a questi ragazzi, che pur gareggiando con maglie di diverse società, rappresenteranno le nostre piccole comunità ai campionati nazionali.

A MOTTA SANT'ANASTASIA L'ATLETICA LEGGERA CONTINUA A PUNTARE SEMPRE PIÙ' IN ALTO

