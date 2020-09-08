A PARTIRE DAL 10 SETTEMBRE SOSPENSIONE DEL TRANSITO E DELLA SOSTA IN DIVERSE VIE E PIAZZE DEL CENTRO CITTADINO PER I LAVORI DI RISISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA

In occasione del passaggio della carovana del giro d'italia 2020 per il giorno 05 Ottobre 2020 in città con l'attraversamento di diverse vie e piazze del centro cittadino.Per poter consentire , lungo...

Per poter consentire , lungo il su citato percorso urbano, l’attraversamento del corteo ciclistico in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, anche a garanzia della tutela della incolumità dei partecipanti, si renderà necessario procedere alla esecuzione di lavori di risistemazione del relativo manto stradale nei punti ritenuti più critici.

Per suddetto è stata emessa l'ordinanza numero 95 del 08/09/2020 che prevede:

A far data 10 Settembre 2020 e nei giorni successivi, fino alla ultimazione dei lavori su citati, dalle ore 06,00 alle ore 18,00 di ciascuno dei giorni interessati da detti lavori, sono sospese la circolazione e la sosta dei veicoli ambo i lati, con rimozione coatta, lungo le seguenti vie e piazze del centro cittadino: