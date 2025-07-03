A PATERNÒ ARRIVANO I “PERMESSI ROSA”: PARCHEGGI DEDICATI PER FUTURE MAMME E GENITORI CON BIMBI PICCOLI

A Paternò arrivano i “Permessi Rosa”, contrassegni speciali che daranno diritto a sostare in appositi parcheggi riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini fino a due anni di età. L’i...

A Paternò arrivano i “Permessi Rosa”, contrassegni speciali che daranno diritto a sostare in appositi parcheggi riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini fino a due anni di età. L’iniziativa, regolamentata secondo il Codice della Strada, prevede l’istituzione di stalli di sosta delimitati da strisce rosa all’interno delle attuali aree di parcheggio a pagamento.

I posti riservati saranno distribuiti in varie zone del centro urbano, in prossimità di servizi pubblici, piazze, uffici e luoghi ad alta frequentazione.

Il “Permesso Rosa” potrà essere richiesto da:

Donne in stato di gravidanza, residenti a Paternò;

Genitori residenti con figli fino a due anni.

Alla domanda andranno allegati:

Certificato medico di gravidanza o dichiarazione presunta del parto

Copia della carta di circolazione del veicolo

Documento di identità

Ogni permesso sarà valido per un massimo di due veicoli, intestati al richiedente o a un familiare convivente. La sosta nei parcheggi rosa sarà consentita per un massimo di due ore, con esposizione del pass e indicazione dell’orario di arrivo.

La modulistica sarà disponibile online e presso la Polizia Municipale.

Le domande si potranno inviare via PEC, raccomandata A/R o consegna diretta.

Sanzioni fino a 173 euro per chi occupa abusivamente gli spazi riservati. I controlli e il rilascio dei permessi saranno gestiti dalla Polizia Municipale.

Un provvedimento che vuole agevolare la mobilità delle famiglie e promuovere maggiore sensibilità verso le esigenze di chi vive la maternità o i primi anni di genitorialità.

Le richieste potranno essere presentate:

Via PEC all’indirizzo: [email protected]

Con raccomandata A/R al Comando di Polizia Municipale

A mano presso l’Ufficio “Segreteria Comando – Strisce Blu”

Il modulo per la richiesta sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune e presso il Comando della Polizia Municipale.