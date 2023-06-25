A PATERNO' DON GIUSEPPE SAMMARTINO NUOVO PARROCO A S. CUORE DI GESÙ'. TUTTE LE NOMINE NELL’ARCIDIOCESI DI CATANIA
Mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania, ha nominato il Rev.do Sac. Giuseppe Sammartino nuovo parroco della chiesa Sacro Cuore di Gesù di Paternò, al posto del Rev.do Sac. Alessandro Ronsisvalle nom...
A cura di Redazione
25 giugno 2023 09:38
Mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania, ha nominato il Rev.do Sac. Giuseppe Sammartino nuovo parroco della chiesa Sacro Cuore di Gesù di Paternò, al posto del Rev.do Sac. Alessandro Ronsisvalle nominato vicario della parrocchia S. Maria dell’Alto sempre a Paternò.
Sua Eccellenza Mons. Renna, dopo attento discernimento, per rispondere alle necessità pastorali della Arcidiocesi, ha nominato:
- in data 13 giugno 2023, l’Avv. PLACIDO LAUDANI Presidente della Confederazione delle Confraternite dell’Arcidiocesi di Catania e i Sigg. ANTONINO LONGO e LUIGI STRANO Consiglieri della detta Confederazione;
- in data 16 giugno 2023, il Rev.do P. NARCISIO SUNDA S.J. Vice Direttore e Assistente Spirituale dell’Ufficio di Pastorale Universitaria;
- in data 24 giugno 2023, il Rev.do Sac. ROBERTO INTERLANDI Cancelliere Arcivescovile;
- in pari data, il Rev.do P. AGATINO GUGLIARA S.S.P. Delegato Diocesano dell’Ordo Virginum;
- in pari data, l’équipe educativa del Seminario Interdiocesano Responsabile del Servizio per la Pastorale dei Ministranti;
- in pari data, il Rev.do Sac. OTTAVIO MARCO MUSUMECI Parroco della parrocchia Madonna delle Lacrime in Trappeto di S. Giovanni La Punta;
- in pari data, il Rev.do Sac. FRANCESCO LEONARDI Parroco della parrocchia Maris Stella in Catania;
- in pari data, il Rev.do Sac. GABRIELE SERAFICA Amministratore Parrocchiale della parrocchia S. Maria del Carmelo al Canalicchio in Catania;
- in pari data, il Rev.do Sac. ANDREA PELLEGRINO Amministratore Parrocchiale della parrocchia S. Sebastiano Martire in Maniace;
- in pari data, il Rev.do Sac. GIUSEPPE MAIELI Parroco della parrocchia S. Pio X in Nesima Superiore in Catania;
- in pari data, il Rev.do Sac. LUIGI SETTEMBRE Amministratore Parrocchiale della parrocchia S. Vincenzo Ferreri in Sarro in Zafferana Etnea;
- in pari data, il Rev.do Sac. VINCENZO SAVIO NICOLOSI Parroco della parrocchia S. Maria del Carmelo in Ragalna;
- in pari data, il Rev.do Sac. ANTONINO SAPUPPO Parroco della parrocchia S. Caterina V.M. in Trecastagni;
- in pari data, il Rev.do Sac. STEPHANIL DIMBW NGAND C.F.D. Parroco della parrocchia S. Lucia al Fortino in Catania;
- in pari data, il Rev.do Sac. GIOVANNI ROMEO Parroco della parrocchia Nostra Signora di Nazareth oltre Simeto in Catania;
- in pari data, il Rev.do Sac. PIETRO STRANO Parroco della parrocchia S. Lucia V.M. in Adrano;
- in pari data, il Rev.do Sac. PIETRO STRANO Rettore della chiesa S. Antonio Abate in Adrano;
- in pari data, il Rev.do Sac. GIUSEPPE SAMMARTINO Parroco della parrocchia S. Cuore di Gesù in Paternò;
- in pari data, il Rev.do Sac. CARLO PALAZZOLO Amministratore Parrocchiale della parrocchia S. Maria del Carmelo in Bongiardo in S. Venerina;
- in pari data, il Rev.do Sac. ANGELO PIETRO LELLO Parroco della parrocchia Nostro Signore Gesù Cristo Re in Belpasso;
- in pari data, il Rev.do Sac. ANTONINO NICOLOSO Parroco della parrocchia S. Maria della Guardia in Borrello in Belpasso;
- in pari data, il Rev.do Sac. FRANCESCO MARIO PLATANIA Vicario Parrocchiale della parrocchia Maria SS. Annunziata in S. Agata Li Battiati;
- in pari data, il Rev.do Sac. DOMENICO EVOLA Vicario Parrocchiale della parrocchia Natività del Signore in Catania;
- in pari data, il Rev.do Sac. NUNZIO GALATI GIORDANO Vicario Parrocchiale della parrocchia S. Sebastiano Martire in Maniace;
- in pari data, il Rev.do Sac. CARMELO GUGLIELMINO Vicario Parrocchiale della parrocchia Maria SS. Immacolata in Belpasso;
- in pari data, il Rev.do Sac. ALESSANDRO RONSISVALLE Vicario Parrocchiale della parrocchia S. Maria dell’Alto in Paternò;
- in pari data, il Rev.do Sac. ANTONINO MILAZZO Rettore della chiesa S. Giovanni Evangelista in Adrano;
- in pari data, il Rev.do Sac. CARMELO POLITI Cappellano delle Piccole Sorelle dei Poveri in Catania;
- in data 24 giugno 2023, il Rev.do Sac. VINCENZO BRANCHINA Parroco della parrocchia S. Leone Vescovo in Sciara Curia in Catania;
- in pari data, il Rev.do FAUSTO GRIMALDI Parroco della parrocchia S. Euplio Martire in Catania;
- in pari data, il Rev.do Sac. GIUSEPPE DI STEFANO Parroco della parrocchia
S. Stefano Primo Martire in Catania;Sua Ecc.za Mons. Arcivescovo ha, altresì, riconosciuto:
- in data 24 giugno 2023, al Rev.do Sac. GIUSEPPE CALAMBROGIO e al Rev.do Sac. ELIA CANNAVA’ la condizione di Parroci Emeriti