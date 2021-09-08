95047

A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SCENDONO A 87, AUMENTANO I SOGGETTI IN ISOLAMENTO

Arriva  da parte dell'amministrazione comunale l'aggiornamento del  bollettino relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un  miglioramento sulla situ...

08 settembre 2021 14:10
Arriva  da parte dell'amministrazione comunale l'aggiornamento del  bollettino relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un  miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un decremento delle persone attualmente positivi che scende a 87 ,  ben 4 soggetti positivo al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 07 Settembre 2021

Miglioramento pure  dei dati sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 2 soggetti, un soggetto in meno ricoverato rispetto al dato del 07/09/2021

Balzo invece del dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 728  quindi +89  soggetti  rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 87 soggetti (-4)  rispetto ad i dati del 07/09/2021
OSPEDALIZZATI 2 soggetti (-1rispetto ad i dati del 07/09/2021
QUARANTENA 272(+89 ) rispetto ad i dati del 07/09/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 08/09/2021 ORE 13:00

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 87 di cui 2 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 272. I dati sono in continuo aggiornamento.

