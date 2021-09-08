A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SCENDONO A 87, AUMENTANO I SOGGETTI IN ISOLAMENTO
Arriva da parte dell'amministrazione comunale l'aggiornamento del bollettino relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un miglioramento sulla situ...
Arriva da parte dell'amministrazione comunale l'aggiornamento del bollettino relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un decremento delle persone attualmente positivi che scende a 87 , ben 4 soggetti positivo al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 07 Settembre 2021
Miglioramento pure dei dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 2 soggetti, un soggetto in meno ricoverato rispetto al dato del 07/09/2021
Balzo invece del dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 728 quindi +89 soggetti rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 87 soggetti (-4) rispetto ad i dati del 07/09/2021
OSPEDALIZZATI 2 soggetti (-1) rispetto ad i dati del 07/09/2021
QUARANTENA 272(+89 ) rispetto ad i dati del 07/09/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 08/09/2021 ORE 13:00
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 87 di cui 2 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 272. I dati sono in continuo aggiornamento.