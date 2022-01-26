Pure ieri notte, 26 Gennaio 2022 a Paternò si è registrata una temperatura sotto lo zero.Secondo le rilevazioni del SIAS, sistema informativo agrometeorologico siciliano, nella stazione di rilevamen...

Secondo le rilevazioni del SIAS, sistema informativo agrometeorologico siciliano, nella stazione di rilevamento di Paternò, ha evidenziato il crollo della colonnina di mercurio, tra le ore 02 e le ore 06 , periodo orario in cui la temperatura è scesa sotto lo zero, facendo segnalare 3,6° sotto lo zero.

A PATERNO’ IERI NOTTE RAGGIUNTI I -3.6 GRADI CENTIGRADI

PREVISIONI

Tempo stabile oggi e domani sull’Italia, con nebbie in Val padana e dalle nubi basse a carico delle regioni del Centro, specie lungo i litorali, dove il clima sarà freddo e a tratti gelido. Da venerdì 28 un nuovo impulso freddo dal Nord Europa punterà l’Italia, condizionando gli ultimi giorni del mese, tradizionalmente detti “della Merla”, che potrebbero essere a rischio gelo e neve su molte regioni.

Queste le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. secondo cui l’ennesimo ritiro dell’alta pressione verso Ovest potrebbe aprire un largo corridoio nel quale si tufferebbero le fredde correnti attualmente presenti sulle vicine terre balcaniche. Questo si tradurrebbe in un improvviso peggioramento del tempo a partire da venerdì 28, a carico soprattutto delle regioni adriatiche del Centro e di quelle meridionali, dove torneranno la pioggia e anche la neve a quote relativamente basse, stante il calo delle temperature.

Nel dettaglio:

Mercoledì 26.Al Sud: in gran parte soleggiato.

Giovedì 27 al Sud: qualche pioggia sul basso Tirreno.

Venerdì 28. Al Sud: peggiora verso sera e notte con precipitazioni, nevose in collina. Da sabato rimonta dell’alta pressione.