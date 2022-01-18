A PATERNÒ LA “CAROVANA DELLA PREVENZIONE” IL 19 E 20 GENNAIO . TUTTE LE INFO

L’Amministrazione Comunale di Paternò, in collaborazione con Susan G. Komen Italia, ha organizzato per le giornate dei prossimi 19 e 20 gennaio la “Carovana della Prevenzione”, in collaborazione con l...

L’Amministrazione Comunale di Paternò, in collaborazione con Susan G. Komen Italia, ha organizzato per le giornate dei prossimi 19 e 20 gennaio la “Carovana della Prevenzione”, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” di Roma, per offrire gratuitamente prestazioni cliniche e diagnostiche di prevenzione dei tumori.

Gli screening previsti sono i seguenti: Carcinoma al seno, Papilloma Virus, Patologie dermatologiche, tumore del colon-retto (senza prenotazione), piede piatto per gli adolescenti (solo giorno 20 gennaio, riservato a fascia di età 8/14 anni).

Gli screening di svolgeranno presso il Centro Comunale “Un Nonno per Amico” di Viale Alcide De Gasperi dalle ore 9:30 alle 16:30. L’accesso sarà consentito solo tramite prenotazione al numero 095-7970234 dalle ore 9:00 alle 12:30, nel rispetto delle attuali vigenti normative anti-Covid.

All’iniziativa, patrocinata dall’Istituto Superiore di Sanità, hanno attivamente collaborato le Associazioni Città Viva e Zona Franca, i medici di base aderenti oltre che le Associazioni di volontariato paternesi Anpas, Misericordia, Guardie Ambientali, Carabinieri in congedo, Anfi, Croce Rossa.