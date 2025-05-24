A Paternò la Marcia della Legalità: oltre mille partecipanti per dire “no” all’illegalità

Si è svolta con ampia partecipazione la Marcia della Legalità a Paternò, una manifestazione che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse di tutti gli istituti scolastici del territorio, uni...

Si è svolta con ampia partecipazione la Marcia della Legalità a Paternò, una manifestazione che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse di tutti gli istituti scolastici del territorio, uniti nel ricordo del sacrificio di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e di tutte le vittime della mafia.

La giornata del 23 maggio si conferma un appuntamento di alto valore simbolico, capace di lanciare un messaggio forte e chiaro alla comunità cittadina: un richiamo alla responsabilità collettiva nel contrasto a ogni forma di illegalità, proveniente in maniera incisiva proprio dalle nuove generazioni.

L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato all’Istruzione, che per l’occasione ha coinvolto gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli enti di formazione professionale, nonché numerose associazioni locali.

«Esprimo profonda soddisfazione – ha dichiarato l’Assessora Francesca Coluccio – per la sentita partecipazione di tutte le scuole cittadine alla Marcia della Legalità.

Ciò dimostra che questa Amministrazione è riuscita a costruire un dialogo autentico e collaborativo con il mondo della scuola e della formazione. Ne scaturisce un messaggio genuino e universale, privo di connotazioni politiche: in maniera limpida e inequivocabile, gridiamo il nostro “NO” a ogni forma di illegalità. Gli studenti apprendono fin da subito, a scuola, i valori fondamentali della legalità e del rispetto delle regole, e per questo siamo grati a questi presidi di legalità, che non devono mai avere colore politico».

Il corteo, partito da Palazzo Alessi, ha attraversato piazza Santa Barbara per poi proseguire lungo la suggestiva scalinata settecentesca, addobbata per l’occasione con manufatti artistici realizzati dagli alunni e dai docenti, fino a raggiungere il Castello Normanno. Ad accogliere i partecipanti è stata la band “I Figli dell’Officina”, che ha animato la giornata con brani dal forte contenuto civico.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Nino Naso e degli Assessori Torrisi, Caruso e Longo, la parola è passata ai veri protagonisti dell’iniziativa: i giovani.

«Vedere oggi la presenza compatta di tutte le scuole – ha affermato il Sindaco Nino Naso – mi riempie di orgoglio e speranza. Nella lotta contro l’illegalità non siamo soli. In questa giornata dedicata al ricordo di chi ha donato la propria vita per combattere la mafia, marciamo simbolicamente insieme a tanti giovani che scelgono ogni giorno di rispettare le regole e ci chiedono di non dimenticare. Sono loro la futura classe dirigente di una città che merita sempre di più».

L’assessore Torrisi , nel ringraziare gli intervenuti ha ribadito la scelta del sindaco di dedicare alla Legalità e al contrasto della mafia un assessorato : “La scelta di un avvocato cassazionista in seno all’Amministrazione è un messaggio chiaro: per primi contrastiamo e continueremo a farlo ogni forma di ingerenza legata agli ambienti della malavita organizzata.

Pretendiamo una città trasparente e onesta”.

I ringraziamenti conclusivi da parte dell’Amministrazione Comunale sono stati rivolti ai dirigenti scolastici, da sempre sensibili a una tematica tanto cruciale, soprattutto in un momento storico segnato da gravi emergenze sociali; ai referenti per la legalità, ai rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCRR), presenti e attivamente coinvolti nell’organizzazione dell’evento; e infine a tutti i giovani partecipanti, di ogni età, che con il loro entusiasmo e il loro impegno hanno testimoniato la volontà di non arrendersi mai.

Il video- realizzato da Salvo Santangelo - che racconta la Giornata: