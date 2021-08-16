A PATERNÒ OGGI REGISTRATI 38,7°, DA MERCOLEDÌ SENSIBILE CALO TERMICO

Ultimi giorni, secondo le previsioni degli esperti, del caldo in Sicilia.In base ai dati raccolti dalla rete Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) a Paternò oggi, 16 agosto 2021, la...

In base ai dati raccolti dalla rete Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) a Paternò oggi, 16 agosto 2021, la colonnina di mercurio ha raggiunto una temperatura di "soli" 38,7°.

La temperatura più alta di oggi, si è verificata a Francofonte con 39,5°

Come anticipato il meteo.it, una perturbazione di origine atlantica ha raggiunto l’Italia e le correnti fresche che la accompagnano tra martedì e mercoledì si propagheranno con decisione a tutta la Penisola, favorendo un diffuso e sensibile calo termico e, di conseguenza, la fine del caldo intenso in tutta Italia.

Martedì 17 agosto sarà infatti l'ultimo giorno rovente al Sud e in Sicilia.

L’instabilità portata dalla perturbazione invece sarà modesta e si limiterà a favorire lo sviluppo di un po’ di temporali su Alpi, regioni adriatiche e zone interne del Centro-Sud.

Nella seconda parte della settimana sono attesi prevalenza di tempo soleggiato e temperature in rialzo, con un caldo comunque non eccessivo.

Previsioni meteo per mercoledì 18 agosto

Giornata tra sole e nuvole su Alpi, Lazio, Abruzzo, Molise e regioni meridionali, con qualche rovescio o temporale su Appennino abruzzese e molisano, zone interne della Campania, nord della Puglia e Basilicata.

Temperature massime in ulteriore calo su regioni centrali adriatiche e Sud.