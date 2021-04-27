A PATERNÒ “UN ALBERO PER LUIGI”

Si concluderà mercoledì 28 Aprile a Paternò l’iniziativa “Un albero per Luigi”, organizzata ad un anno dalla prematura scomparsa del prof. Luigi Puglisi, dalla associazione “Vivisimeto” (di cui il do...

Si concluderà mercoledì 28 Aprile a Paternò l’iniziativa “Un albero per Luigi”, organizzata ad un anno dalla prematura scomparsa del prof. Luigi Puglisi, dalla associazione “Vivisimeto” (di cui il docente è stato cofondatore) , in collaborazione con le altre associazioni di volontariato, in cui il professore operava, e dall’istituto “I. C. G. Marconi” , in cui egli è stato attivo ed amato insegnante e formatore di giovani atleti di spicco e di cittadini amici e custodi della Natura, della propria città, della terra.

Appunto, piantare un albero, per ricordare con i fatti il suo insegnamento, per renderlo ancora presente in mezzo a noi!

Gia decine di associazioni, amici, conoscenti , in spazi privati e pubblici hanno piantato alberi “per Luigi”.

Un giovane Alloro è messo a dimora negli spazi verdi della “ I. C. G. Marconi”. Sarà proprio questa scuola a concludere l’iniziativa con l’intitolazione al prof. Luigi Puglisi della palestra scolastica e con la proiezione alle scolaresche del video “Ci vuole più armonia” che racconta l’opera dell’amato professore.