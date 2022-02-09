A TORSO NUDO ARMATO DI GROSSO COLTELLO IN PIAZZA STESICORO, FERMATO E RESO INOFFENSIVO

Lo scorso 4 febbraio, un Ispettore della Questura di Catania è intervenuto nella zona del centro storico catanese dove una persona, in evidente stato di agitazione, brandiva un coltellaccio, pronuncia...

Lo scorso 4 febbraio, un Ispettore della Questura di Catania è intervenuto nella zona del centro storico catanese dove una persona, in evidente stato di agitazione, brandiva un coltellaccio, pronunciando frasi incomprensibili.

Alle 9 circa del mattino, nella centrale piazza Stesicoro – affollata da persone presenti anche in occasione delle festività agatine – la scena che si è presentata agli occhi del poliziotto è stata quanto meno impressionante: un cittadino straniero, a torso nudo, vagava per la strada con un grosso coltello in mano, seguito – poco dappresso – da un gruppuscolo di persone che cercava di farlo desistere da quel comportamento senza, però, tentare intervento alcuno.

L’operatore di polizia, che era in servizio proprio in occasione delle festività della Santa patrona, ha immediatamente deciso di passare all’azione: dopo aver contattato la sala operativa della Questura per invocare rinforzi, ha atteso il momento giusto per affrontare l’uomo armato, atterrandolo e immobilizzandolo. L’azione è stata favorita anche dall’ausilio del personale di una pattuglia della Polizia Locale ivi sopraggiunto.

Il fermato è stato condotto in Questura.

In quella sede, è stata accertata l’identità e la nazionalità dell’uomo che è risultato essere un cittadino bengalese regolare sul territorio italiano ma di fatto, senza fissa dimora. In merito alle motivazioni che avevano condotto l’uomo a quella pericolosa condotta, è stato riscontrato il suo stato di malattia psichica, che lo aveva indotto a pregressi simili comportamenti, per il quale è stato disposto il T.S.O.

L’arma, un coltellaccio da cucina di ragguardevole lunghezza, è stato sequestrato.