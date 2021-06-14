A18, TIR SI RIBALTA PRIMA DEL CASELLO DI GIARRE, AUTISTA FERITO - LE FOTO

I vigili del fuoco del distaccamento di Acireale del Comando di Catania sono intervenuti questa mattina, 14 Giugno 2021, intorno alle ore 5,45 per un incidente stradale nell’autostrada A18 Catania-Mes...

I vigili del fuoco del distaccamento di Acireale del Comando di Catania sono intervenuti questa mattina, 14 Giugno 2021, intorno alle ore 5,45 per un incidente stradale nell’autostrada A18 Catania-Messina, direzione Messina al Km 60,700 poco prima dello svincolo per Giarre.

Un camion che trasportava generi alimentari (verdure e salumi) per cause in corso di accertamento, si è ribaltato su un fianco ostruendo totalmente la carreggiata. Fortunatamente non transitavano altre auto e l’incidente si è concluso con il coinvolgimento del solo automezzo.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del luogo e del mezzo, provvedendo anche al distacco delle batterie onde evitare un probabile incendio.

La sede stradale dopo diverse ore è stata resa fruibile parzialmente.

L’autista è stato soccorso dal personale medico del 118, giunto sul posto. Per la viabilità ed i rilievi presente la polizia stradale.