A18:RIENTRO, 6KM DI FILA IN DIREZIONE CATANIA

A cura di Redazione Redazione
16 agosto 2021 18:31
News
Già da questa mattina si registra un traffico intenso sull'Autostrada A18.

Il rientro è cominciato già questa mattina dopo la giornata di Ferragosto.

Se di solito i rientri si concentrano soprattutto la domenica sera, questa volta le punte di traffico piu’ intenso si stanno verificando in questi minuti.

Al momento che scriviamo, ore 18.30, sull’A18,  al casello di San Gregorio si registra un incolonnamento di ben 6 Km , che inizia dallo svincolo Acireale in direzione Catania, e si teme che nelle prossime ore possa aumentare ulteriormente il traffico.

 

 

