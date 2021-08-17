A19: INCIDENTE IERI NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI CATENANUOVA , SETTE PERSONE FERITE UNO GRAVISSIMO

Sette persone sono rimaste ferite nel pomeriggio in un incidente autonomo sulla A19 Palermo-Catania, a 7 chilometri dallo svincolo di Catenanuova, in direzione Catania.Un pulmino Fiat Ducato si è schi...

Sette persone sono rimaste ferite nel pomeriggio in un incidente autonomo sulla A19 Palermo-Catania, a 7 chilometri dallo svincolo di Catenanuova, in direzione Catania.

Un pulmino Fiat Ducato si è schiantato contro il guardrail.

Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta sono state inviate diverse ambulanze che hanno trasportato i feriti tra gli ospedali di Catania, Enna e Paternò.

Un politraumatizzato in codice rosso è stato trasferito al Cannizzaro di Catania.

Intervenuti i vigili del fuoco e le squadre dell'Anas, oltre alla polizia stradale.

