ACI CATENA, IN FIAMME COMANDO DEI VIGILI URBANI: INGENTI I DANNI
Un incendio causato da un corto circuito ha gravemente danneggiato stamane ad Aci Catena l’ufficio verbali del Comando di Polizia Municipale, distruggendo pc, documenti e suppellettili e danneggiando inoltre i server.
Le fiamme sono state spente in circa due ore dai vigili del fuoco, che hanno dichiarato inagibile l’intero comando.
Un agente della Polizia Municipale che con un collega ha provato a spegnere il focolaio con un estintore è rimasto leggermente intossicato dal fumo.
Il Comune rende noto che per i prossimi giorni tutte le urgenze verranno gestite chiamando il numero 0957645376 oppure recandosi ad Aci S. Filippo, nei locali dell’Ufficio Urbanistica di via Scale Sant’Antonio 52, dove verrà collocato un presidio di Polizia Locale.