ACI CATENA: IN PIENO GIORNO TENTANO DI RUBARE UN CATALIZZATORE DA UN AUTO PARCHEGGIATA, ARRESTATI

I Carabinieri della Stazione di Aci Catena hanno arrestato un 30enne ed un 45enne, entrambi di Acireale, perché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.In pieno giorno, alle ore 14 circa,...

I Carabinieri della Stazione di Aci Catena hanno arrestato un 30enne ed un 45enne, entrambi di Acireale, perché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

In pieno giorno, alle ore 14 circa, la segnalazione telefonica di cittadino ha avvertito il militare di servizio alla caserma che due uomini stavano stranamente armeggiando sul sottoscocca di una Fiat Punto parcheggiata.

La pattuglia dei militari si è immediatamente diretta nel luogo indicato nel tentativo di sorprendere i ladri sul fatto ma, purtroppo, hanno potuto soltanto constatare che la Fiat Punto risultava ormai con il il tubo di scarico penzolante, mentre i malviventi si erano già dileguati.

Non si sono così persi d’animo e, chiedendo ad alcuni passanti, hanno scoperto che i due si erano forse allontanati a bordo di una Nissan Micra che, dopo un’accurata ricerca in zona, sono riusciti a localizzare in via Sottotenente Barbagallo, imponendo quindi l’alt al conducente.

All’interno dell’autovettura i militari, guarda caso, hanno trovato un catalizzatore nonché vari attrezzi e, soprattutto, una smerigliatrice a batteria con la quale i due avevano tagliato il “pezzo” che successivamente, adagiato sui lembi dell’impianto di scarico dell’autovettura depredata, concordava perfettamente fornendo così certezza sulle loro responsabilità.

I due, espletate le formalità di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. (g/t)