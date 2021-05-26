ACI CATENA: RUBANO AUTO E SCAPPANO DALLA POLIZIA, MORTO 19 ENNE DOPO IL TRAGICO SCHIANTO

Un 19enne catanese è morto durante la fuga dalla polizia, schiantandosi contro un grosso cancello mentre scappava a bordo di un'auto appena rubata con un complice.E’ successo nella notte ad Aci Catena...

E’ successo nella notte ad Aci Catena. La vittima con un coetaneo aveva rubato un'automobile ad Acireale, ma i due giovani sono stati subito intercettati da una pattuglia della polizia.

L'inseguimento è stato rocambolesco, con la coppia di ragazzi che avrebbero commesso numerose infrazioni per non essere catturati: durante una spericolata manovra tra curve e vetture in transito, sono finiti a tutta velocità contro una grande cancellata in ferro battuto.

L'impatto è stato mortale per il 19enne, Paolo Salafia. Il complice è invece ricoverato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.