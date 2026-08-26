Aci Sant’Antonio, paura durante la “Festa Grande”: 27enne picchiato e rapinato, tre arresti

Carabinieri della Compagnia di Acireale hanno intensificato, concentrato e coordinato i servizi di prevenzione e controllo del territorio per garantire la sicurezza delle numerose persone che, nell’ultimo fine settimana, hanno affollato il centro di Aci Sant’Antonio in occasione degli eventi organizzati per la “Festa Grande”, dedicata al patrono Sant’Antonio Abate.

Nel corso della serata, mentre in centro si svolgeva la tradizionale sfilata delle candelore dedicate al Santo Patrono, ai Carabinieri è stata segnalata, dalla gente del posto, una violenta lite in strada, in via Umberto. I militari sono intervenuti in pochi minuti e hanno trovato un 27enne con diverse escoriazioni al volto e al capo e graffi sul collo.

Il giovane ha riferito ai Carabinieri di essere stato aggredito da tre persone che, dopo averlo picchiato, gli hanno sottratto una pochette contenente denaro, documenti ed effetti personali, oltre allo smartphone.