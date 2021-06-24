ACIREALE. EMOZIONE IN OSPEDALE. PRIMO PARTO DOPO IL PERIODO COVID

Si chiama Cloe, pesa 3 chili e 820 grammi, ed è nata ieri, alle ore 18.20, all’Ospedale di Acireale.È la prima nata nell’Ospedale acese, appena un giorno dopo la riattivazione del Punto nascita e l’av...

A cura di Redazione 24 giugno 2021 19:18

