ACIREALE, INCIDENTE IN A18, AUTO SI RIBALTA.
Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi tra due autovetture
sull'A18, poco prima dei caselli autostradali di Acireale, sulla carreggiata in direzione Messina.
A parte una bambina in stato di shock, nessuno degli altri occupanti delle autovetture, tra cui una ribaltata, versavano in condizioni gravi.
Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord, tre ambulanze e l'elicottero del Servizio 118, oltre alla Polizia Stradale.
L'autostrada é rimasta chiusa in entrambe le direzioni fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, visto che una delle due autovetture aveva invaso la carreggiata opposta.