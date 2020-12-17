95047

ACIREALE, INCIDENTE IN A18, AUTO SI RIBALTA.

17 dicembre 2020 14:24
News
Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi tra due autovetture
sull'A18, poco prima dei caselli autostradali di Acireale, sulla carreggiata in direzione Messina.

A parte una bambina in stato di shock, nessuno degli altri occupanti delle autovetture, tra cui una ribaltata, versavano in condizioni gravi.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord, tre ambulanze e l'elicottero del Servizio 118, oltre alla Polizia Stradale.

L'autostrada é rimasta chiusa in entrambe le direzioni fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, visto che una delle due autovetture aveva invaso la carreggiata opposta.

 

