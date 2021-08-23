ACITREZZA. 26ENNE UCCISA CON COLPI DI PISTOLA IN STRADA, RICERCATO EX FIDANZATO

FLASH .Una 26enne, Vanessa Zappalà,di Trecastagni è stata uccisa con diversi colpi di arma da fuoco la notte scorsa mentre passeggiava in compagnia di amici sul lungomare di Acitrezza, frazione marina...

FLASH .

Una 26enne, Vanessa Zappalà,di Trecastagni è stata uccisa con diversi colpi di arma da fuoco la notte scorsa mentre passeggiava in compagnia di amici sul lungomare di Acitrezza, frazione marinara di Aci Castello, nel Catanese.

Sul posto si sono recati immediatamente i soccorsi, purtroppo per la ragazza non c'è stato niente da fare.

A sparare, secondo le testimonianze raccolte dai Carabinieri, sarebbe stato l'ex fidanzato della vittima, che è attivamente ricercato da militari dell'Arma.

Pare che la vittima avesse già in passato denunciato l'ex per stalking. Anche un'altra ragazza che faceva parte della comitiva sarebbe rimasta ferita, raggiunta di striscio da un colpo alla schiena.

(ANSA).