ACITREZZA: PRECIPITA DA UN FARAGLIONE, FERITO 14ENNE
Intorno alle 12,30 di oggi, la Guardia Costiera richiedeva il nostro intervento, su segnalazione del Servizio 118, per un ragazzo che si trovava in difficoltà sul faraglione prospiciente il lungomare dei Ciclopi ad Acitrezza (Acicastello).
Sul posto veniva inviata la Sezione Navale, in servizio presso il Distaccamento Portuale dei Vigili del Fuoco di Catania ed il Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco con personale vigilfuoco elisoccorritore.
Il giovane 14enne, dopo essere verosimilmente scivolato sulla parete rocciosa, procurandosi contusioni ed escoriazioni varie (e si temeva anche fratture), aveva trovato una collocazione sicura sugli scogli in attesa dell'arrivo dei soccorsi.
È stato recuperato dagli elisoccorritori dei vigili del fuoco che si sono verricellati dall'elicottero VF AB412, posizionatosi in hovering sulla verticale del ragazzo.
Il 14enne è stato trasportato presso l'ospedale Cannizzaro di Catania, con lo stesso elicottero dei vigili del fuoco che lo aveva recuperato.