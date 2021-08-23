ACITREZZA: UCCISA MENTRE PASSEGGIA CON GLI AMICI, VANESSA MUORE A 26 ANNI, SI CERCA L'EX FIDANZATO

Una 26enne, Vanessa Zappalà, è stata uccisa con diversi colpi di arma da fuoco la notte scorsa mentre passeggiava in compagnia di amici sul lungomare di Acitrezza, frazione marinara di Aci Castello, n...

Una 26enne, Vanessa Zappalà, è stata uccisa con diversi colpi di arma da fuoco la notte scorsa mentre passeggiava in compagnia di amici sul lungomare di Acitrezza, frazione marinara di Aci Castello, nel Catanese. A sparare, secondo le testimonianze raccolte dai Carabinieri, sarebbe stato l'ex fidanzato della vittima, che è attivamente ricercato da militari dell'Arma.

La sparatoria è avvenuta verso le tre della notte scorsa, vicino al porticciolo del lungomare di Acitrezza, frazione marinara dove Verga aveva ambientato i suoi' Malavoglia'. La vittima era in compagnia di alcuni amici quando l'ex fidanzato con il quale aveva interrotto la relazione in maniera brusca si è presentato, pare chiedendo un chiarimento, e le ha sparato diversi colpi di arma da fuoco, uccidendola.

Nella sparatoria è rimasta ferita di striscio alla spalla un'amica della vittima. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i carabinieri della stazione di Aci Castello, della compagnia di Acireale e del comando provinciale Catania che hanno avviato subito le indagini.

Era stato denunciato per stalking da Vanessa Vadalà l'ex fidanzato Per quel reato la Procura di Catania aveva chiesto e ottenuto dal Gip che fosse posto agli arresti domiciliari. Attualmente era sottoposto al divieto di avvicinamento.

L'ex fidanzato di Vanessa Vadalà è ricercato dai carabinieri che dalla notte scorsa hanno avviato una vasta 'caccia all'uomo'

«Non puoi mostrare il mare che hai dentro a chi non sa nuotare», scriveva così Vanessa Zappalà il 19 luglio sul suo profilo Facebook appena un mese prima di morire.

Vanessa, che lavorava in un panificio, l'aveva già denunciato per stalking più di una volta. Ma non è bastato. Da quando la loro storia era finita, lui non si dava pace. «Quante volte ti mandavo messaggi: "Stai attenta Vane, Vane ho paura"- scrive ora un'amica disperata sui social - E tu "tranquilla non mi fa niente, e' solo geloso". Facevi casa e lavoro, una ragazza tranquilla, buona, gentile, educata. Ho un grande senso di vuoto, di angoscia».

FLASH .

Una 26enne, Vanessa Zappalà,di Trecastagni è stata uccisa con diversi colpi di arma da fuoco la notte scorsa mentre passeggiava in compagnia di amici sul lungomare di Acitrezza, frazione marinara di Aci Castello, nel Catanese.

Sul posto si sono recati immediatamente i soccorsi, purtroppo per la ragazza non c'è stato niente da fare.

A sparare, secondo le testimonianze raccolte dai Carabinieri, sarebbe stato l'ex fidanzato della vittima, che è attivamente ricercato da militari dell'Arma.

Pare che la vittima avesse già in passato denunciato l'ex per stalking. Anche un'altra ragazza che faceva parte della comitiva sarebbe rimasta ferita, raggiunta di striscio da un colpo alla schiena.

(ANSA).