ACQUISTAVANO LA DROGA A CATANIA, PER RIFORNIRE ALCUNE 'PIAZZE DI SPACCIO' TRA RAMACCA E PALAGONIA, 15 ARRESTI

Una banda di spacciatori di droga è stata bloccata dai carabinieri nella zona di Caltagirone, in provincia di Catania. In particolare i militari stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di custod...

Una banda di spacciatori di droga è stata bloccata dai carabinieri nella zona di Caltagirone, in provincia di Catania. In particolare i militari stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di custodia cautelare nei confronti di 15 persone gravemente indiziate, a vario titolo, del reato di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Caltagirone e condotta dai carabinieri della Compagnia di Palagonia, ha consentito di individuare un consistente canale di rifornimento di cocaina e marijuana. Gli indagati – si spiega – acquistavano lo stupefacente nei quartieri catanesi di Librino e San Giovanni Galermo, per rifornire alcune ‘piazze di spaccio ubicate’ presenti a Ramacca e Palagonia.