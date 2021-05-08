AD ACIREALE FESTEGGIANO MATRIMONIO IN BARBA AL COVID: CHIUSO LOCALE

Nel quadro dei continui servizi di controllo svolti dai reparti dell’Arma dei Carabinieri per garantire il rispetto da parte di cittadini ed esercenti delle disposizioni governative finalizzate a gara...

Nel quadro dei continui servizi di controllo svolti dai reparti dell’Arma dei Carabinieri per garantire il rispetto da parte di cittadini ed esercenti delle disposizioni governative finalizzate a garantire il contenimento epidemico, i militari della Stazione di Guardia Mangano hanno effettuato una verifica al castello “Astoria Park”, in via Castelnuovo Don Bosco di Acireale.

I militari hanno constatato che all’interno della struttura era in pieno svolgimento un ricevimento nuziale con gli sposi che, alla presenza di 23 invitati, stavano festeggiando l’evento in palese violazione del divieto di assembramento e del divieto di spostamento in zona arancione.

I militari hanno immediatamente interrotto i festeggiamenti, sanzionando ogni singolo partecipante e disponendo la chiusura temporanea per cinque giorni dell’attività commerciale.