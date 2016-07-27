Addio Maestro

La scomparsa di Placido Gulisano: uno degli ultimi carristi del glorioso Carnevale di Paternò. Il ricordo commosso di un nostro lettore

20160726_001541 95047.it "Egregio Direttore,

le scrivo per raccontarle di un altro pezzo di storia della nostra città che se ne va. La scomparsa di uno degli ultimi maestri Carristi del glorioso carnevale di Paternò, il signor Placido Gulisano, ci lascia tutti più poveri culturalmente. Persona educatissima, che si è sempre prodigata per trasmettere agli altri, ed ai giovani soprattutto, la propria passione per il carnevale e le conoscenze acquisite nel corso degli anni durante la realizzazione di molte opere con il fratello Giuseppe, altro glorioso Carrista. Dispiace osservare per l'ennesima volta, a parte la presenza e l'affetto di familiari ed amici, la totale assenza dell'amministrazione comunale per dare un ultimo riconoscimento ad un uomo che ha contribuito con la propria arte a fare grande il nome della nostra città.

Concludo esprimendo un profondo ringraziamento per quanto ci ha trasmesso caro signor Placido".

Cordialmente

Marco Trigilia