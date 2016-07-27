95047

Addio Maestro

La scomparsa di Placido Gulisano: uno degli ultimi carristi del glorioso Carnevale di Paternò. Il ricordo commosso di un nostro lettore

27 luglio 2016 08:17
News
95047.it "Egregio Direttore,
le scrivo per  raccontarle di un altro  pezzo di storia della nostra città che se ne va. La scomparsa di uno degli ultimi maestri Carristi del glorioso carnevale di Paternò, il signor Placido Gulisano, ci lascia tutti più poveri culturalmente. Persona educatissima, che si è sempre prodigata per trasmettere agli altri, ed ai giovani soprattutto, la propria  passione per il carnevale e le conoscenze acquisite nel corso degli anni durante la realizzazione di molte opere con il fratello Giuseppe, altro glorioso Carrista. Dispiace osservare per l'ennesima volta, a parte la presenza e l'affetto di familiari ed amici, la totale assenza dell'amministrazione comunale per dare un ultimo riconoscimento ad un uomo che ha contribuito con la propria arte a fare grande il nome della nostra città.
Concludo esprimendo un profondo ringraziamento per quanto ci ha trasmesso caro signor Placido".

Cordialmente
Marco Trigilia

