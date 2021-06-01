ADRANO: COLPI DI PISTOLA A SALVE IN PIAZZA DOPO IL COPRIFUOCO
Agenti del Commissariato di Adrano, diretto dal Vice Questore Paolo Leone, hanno denunciato due giovanissimi, di cui uno minorenne, per aver esploso colpi di pistola a salve sulla pubblica via.A segui...
Agenti del Commissariato di Adrano, diretto dal Vice Questore Paolo Leone, hanno denunciato due giovanissimi, di cui uno minorenne, per aver esploso colpi di pistola a salve sulla pubblica via.
A seguito di segnalazione pervenuta al 112 NUE, i poliziotti sono intervenuti nella centralissima piazza Umberto dove i due giovani, uno di venti anni, con precedenti di polizia, e l'altro di quindici, avevano appena esploso ventiquattro munizioni a salve, con due pistole scacciacani.
Subito bloccati e perquisiti gli odierni denunciati sono stati trovati in possesso anche di ventidue cartucce salve calibro 9, ancora inesplose, che sono state debitamente sequestrate insieme alla pistola.
Il minorenne è stato affidato alla nonna paterna, ed entrambi i giovani sono stati deferiti all'autorità giudiziaria, dinanzi alla quale dovranno rispondere del reato di disturbo del riposo delle persone, per il quale è previsto l'arresto sino a tre mesi.
I due giovani sono stati altresì sanzionati per aver violato il coprifuoco imposto dalla normativa vigente in materia di emergenza sanitaria e che impone di non poter circolare senza un valido motivo oltre le ore 23, e la cui violazione comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 400 euro.
Continuano intanto i controlli predisposti dal Commissariato, volti ad assicurare il rispetto della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19