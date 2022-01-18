ADRANO, L’AMICA DIMENTICA IL BANCOMAT IN UN SUPERMERCATO LEI GLIELO RUBA E LO UTILIZZA PER FARE LA SPESA: INDAGATA

Una donna di 32 anni è stata indagata in stato di libertà dagli agenti del Commissariato di Adrano per i reati di furto aggravato e di indebito utilizzo di carta di pagamento.Infatti, approfittando de...

Infatti, approfittando della momentanea distrazione di una sua coetanea, l’indagata si è impossessata della carta Bancomat che la vittima, per mera distrazione, aveva dimenticato all’interno del Pos della cassa di un supermercato di Biancavilla, dove entrambe si trovavano per fare degli acquisti.

Dopodiché, la donna ha utilizzato la carta per comprare della merce in un noto supermercato di Adrano, badando a contenere la spesa entro il limite per il quale non è previsto l’inserimento del “pin”.

Disconoscendo gli addebiti relativi a operazioni che lei non aveva mai effettuato, la vittima ha denunciato l’accaduto agli agenti del Commissariato di Adrano i quali hanno immediatamente avviato le indagini che, avvalendosi anche delle riprese dalle telecamere di videosorveglianza dei due supermercati dove si erano verificati i fatti, li hanno condotti all’identificazione e alla denuncia dell’autrice del furto e del reato susseguente.