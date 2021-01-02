ADRANO: lite tra parenti degenera e sfiora la tragedia, denunciati due fratelli

Agenti del Commissariato di di Adrano hanno denunciato in stato di libertà due fratelli, G.M. e N.M., rispettivamente di anni 37 e anni 33, per lesioni personali nei confronti di un loro cugino 33enne...

Agenti del Commissariato di di Adrano hanno denunciato in stato di libertà due fratelli, G.M. e N.M., rispettivamente di anni 37 e anni 33, per lesioni personali nei confronti di un loro cugino 33enne.

A seguito di segnalazione pervenuta al centralino del Commissariato, la Volante si è immediatamente recata sul posto segnalato, dove si riscontrava la presenza di numerose persone che stavano assistendo un uomo che si trovava disteso per terra all’interno del vano scale della propria abitazione, con una vistosa perdita di sangue dal naso e con la gamba destra gonfia e dolorante.

La stessa persona aggredita raccontava agli operatori di Polizia intervenuti sul posto che nel corso del pomeriggio, mentre stava lavorando all’interno del proprio appezzamento di terreno, si era sentito chiamare da uno degli aggressori il quale aveva poi proferito nei suoi confronti degli insulti.

Dopo tale approccio, l’uomo in un primo momento si allontana dal luogo, per poi farvi ritorno dopo brevissimo tempo unitamente al proprio fratello.

A quel punto iniziava la violenta aggressione da parte dei due fratelli nei confronti del loro affine. I vicini di casa, avvedutisi di quanto stava accadendo, intervenivano per calmare la situazione venuta a crearsi, chiedendo l’intervento dell’ambulanza per trasportare il malcapitato presso il pronto soccorso, dove gli venivano riscontrate la frattura della gamba destra e la rottura del setto nasale.