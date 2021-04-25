ADRANO: OCCUPANO ABUSIVAMENTE LA CASA DI UN UOMO MORTO. PADRE E FIGLIO DENUNCIATI
Agenti del Commissariato di P.S. di Adrano hanno deferito all’Autorità giudiziaria per invasione di edifici un 50enne, con precedenti di polizia, e il figlio 21enne.
I due uomini, si sono resi responsabili dell’occupazione abusiva di un alloggio di proprietà dell’Istituto Autonomo Case popolari di Catania, ubicato in via IV novembre, c.da Capici, s.n. Approfittando del decesso del vecchio assegnatario, padre e figlio si erano arbitrariamente introdotti all’interno dell’appartamento, occupandolo stabilmente.
Quello dell’invasione degli edifici pubblici è un fenomeno sul quale è stata posta l’attenzione da parte degli investigatori del predetto Commissariato e su cui si continuerà a vigilare nel prossimo avvenire.
Gli indagati adesso rischiano la reclusione da uno a tre anni e la multa da euro 103 a euro 1032.