ADRANO, ROMPE PARABREZZA DELLA EX COMPAGNA, INCASTRATO DELLE TELECAMERE, DENUNCIATO
Grazie alle indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Adrano, diretto dal Vice Questore Paolo Leone, è stato possibile addivenire all’individuazione dell’autore di un grave atto danneggiamento. Si tratta di un uomo di 48 anni, con precedenti di polizia, residente ad Adrano.
La notte dell’8 maggio scorso, l’odierno indagato si rendeva protagonista di una deprecabile azione di danneggiamento nei confronti dell’autovettura in uso alla sua ex convivente, ma di proprietà dell’attuale compagno della donna.
L’uomo, utilizzando un sasso, scheggiava il parabrezza dell’auto che era stata parcheggiata lungo una via del centro cittadino. La mattina successiva la donna, intimorita dal gesto, decideva di rivolgersi alla polizia.
I poliziotti del Commissariato, dopo aver raccolto la denuncia, avviavano le indagini volte alla ricerca dell’autore del danneggiamento.
Grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, era possibile analizzare tutto quanto fosse accaduto nel corso di quella notte.
E, in effetti, nelle prime ore della notte si vedeva chiaramente l’uomo giungere a bordo della propria autovettura, scendere e, impugnando una pietra, dare diversi colpi al parabrezza dell’auto della sua ex convivente, infrangendolo.
L’uomo veniva deferito all’Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale egli dovrà rispondere del reato di danneggiamento.