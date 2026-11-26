Adrano, scoperta sala giochi abusiva durante un controllo: titolare denunciato

Controlli della Polizia in un circolo privato del centro di Adrano: sanzione di 1.032 euro e titolare invitato a sospendere l’attività.

Controlli della Polizia di Stato in un circolo ricreativo privato del centro di Adrano, nell’ambito delle attività disposte dalla Questura di Catania per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e verificare il rispetto delle normative di pubblica sicurezza.

L’intervento ha visto impegnati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano e della Squadra Amministrativa della Questura, che hanno verificato le autorizzazioni amministrative e identificato le persone presenti all’interno del locale.

Durante gli accertamenti è emersa la presenza di alcune persone non registrate come soci del circolo, all’interno del quale erano presenti anche biliardi e carambole.

Secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, tale circostanza configura l’esercizio abusivo di una sala giochi.

Per questo motivo è scattata una sanzione amministrativa di 1.032 euro e il titolare è stato invitato a sospendere l’attività, in attesa della notifica della formale diffida del Questore.

Ulteriori verifiche hanno inoltre evidenziato la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti.

Per tale violazione, il titolare del circolo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.