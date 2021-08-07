AGGIORNAMENTO INCIDENTE SULL'A18, FERITE DUE DONNE DI BIANCAVILLA: UNA È IN CODICE ROSSO

AGGIORNAMENTONel sinistro che si è verificato oggi, 07 agosto 2021, intorno alle ore 11.30 sull'autostrada A18 Catania-Messsina nei pressi dello svincolo Giarre in direzione Catania, sono rimaste feri...

AGGIORNAMENTO

Nel sinistro che si è verificato oggi, 07 agosto 2021, intorno alle ore 11.30 sull'autostrada A18 Catania-Messsina nei pressi dello svincolo Giarre in direzione Catania, sono rimaste ferite due donne di Biancavilla.

Per cause ancora non note, una Citroen C1 in modo autonomo è andata a sbattere violentemente contro il guardrail per poi ribaltarsi.

A bordo il conducente del mezzo un uomo 50enne che è rimasto illeso e due donne entrambi 70enni.

Una donna è stata trasferita in codice giallo all'ospedale , mentre per l'altra, ferita in modo più grave si è reso necessario l’intervento dell'elisoccorso ed è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

FLASH

Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi, 07 agosto 2021, intorno alle ore 11.30 sull'autostrada A18 Catania-Messsina nei pressi dello.svincolo Giarre in direzione Catania.

Secondo le primissime informazioni si tratterebbe di un sinistro che ha coinvolto una sola autovettura, una Citroen C1che per cause da accertare, si è schiantata contro il guardrail ribaltandosi e alcuni passeggeri, feriti, sarebbero stati sbalzati fuori dall'abitacolo

L’impatto è stato violentissimo, viste le gravi condizioni di una persona, è stato allertato l’elisoccorso che è intervenuto ed è atterrato sulla carreggiata e trasportato il malcapitato all’ospedale.

Al momento non si conoscono ne le condizioni ne le generalità del ferito

Al momento la strada risulta bloccata in direzione Catania con lunghe code che iniziano dallo svincolo Fiumefreddo, traffico rallentato pure in direzione opposta.

Sul posto diverse ambulanze e le forze dell’ordine