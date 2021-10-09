AGGIORNAMENTO: SI AGGRAVA BILANCIO DELL'INCIDENTE SULLA SS284, MUORE CENTAURO

Un grave incidente si è verificato intorno alle 16, sulla SS 284, al km 24,400 in territorio di Adrano. Un uomo di 36 anni di Bronte ha perso la vita in seguito ad uno scontro con una Ford su cui viag...

Un grave incidente si è verificato intorno alle 16, sulla SS 284, al km 24,400 in territorio di Adrano. Un uomo di 36 anni di Bronte ha perso la vita in seguito ad uno scontro con una Ford su cui viaggiavano tre persone di Bronte.

Vani i soccorsi portati dalle ambulanze del 118 giunte sul posto. Ferite tre persone di cui una è stata portata in elicottero a Catania, gli altri due al pronto soccorso di Bronte.

Sul posto Carabinieri di Bronte e Adrano, la Polizia stradale di Randazzo e personale Anas.

La strada è al momento bloccata in attesa del Magistrato di turno. IN AGGIORNAMENTO

Al momento, non sono note né le generalità del motociclista né la dinamica del sinistro.

Un gravissimo incidente è stato segnalato intorno alle ore 16,40 di oggi 09 Ottobre 2021 sulla ss284.

Il sinistro si è verificato nei pressi di Passo Zingaro in territorio di Adrano che ha coinvolto un’auto e un motociclo.

Nell'incidente una persona è rimasta ferita in modo grave, vista la gravità del ferito sul posto è intervenuto l’elisoccorso che è atterrato nei pressi del sinistro, e dopo aver stabilizzato il ferito, l'ha trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

sul posto i soccorsi ed il personale Anas per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Traffico al momento congestionato nel tratto interessato dal sinistro in entrambi del direzioni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Un gravissimo incidente è stato segnalato intorno alle ore 16,40 di oggi 09 Ottobre 2021 sulla ss284.

Il sinistro si è verificato nei pressi di Passo Zingaro in territorio di Adrano che ha coinvolto un’auto e un motociclo.

Nell'incidente una persona è rimasta ferita in modo grave, vista la gravità del ferito sul posto è intervenuto l’elisoccorso che è atterrato sulla carreggiata nei pressi del sinistro, e dopo averlo stabilizzato ha trasferito il malcapitato all'ospedale

sul posto i soccorsi ed il personale Anas per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Traffico al momento congestionato nel tratto interessato dal sinistro in entrambi del direzioni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Un gravissimo incidente è stato segnalato intorno alle ore 16,40 di oggi 09 Ottobre 2021 sulla ss284.

Il sinistro si è verificato nei pressi di Passo Zingaro in territorio di Adrano.

Ancora sono frammentarie le notizia sul numero dei veicoli coinvolti e sulla dinamica dell’incidente.

Vista la gravità dell’incidente e dei feriti sul posto da un paio di minuti è intervenuto l’elisoccorso che è atterrato sulla carreggiata nei pressi del sinistro, sul posto i soccorsi.

Traffico al momento congestionato nel tratto interessato dal sinistro in entrambi del direzioni.