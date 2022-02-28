95047

AGRIGENTO, IN CARCERE CON 7 MICRO CELLULARI NASCOSTI NELLE PARTI INTIME: MOGLIE DI UN DETENUTO SCOPERTA

La familiare di un detenuto del carcere di Agrigento ha provato a far entrare sette micro cellulari, che aveva nascosto nelle parti intime, recandosi nel penitenziario per un colloquio con il recluso....

A cura di Redazione Redazione
28 febbraio 2022 18:32
AGRIGENTO, IN CARCERE CON 7 MICRO CELLULARI NASCOSTI NELLE PARTI INTIME: MOGLIE DI UN DETENUTO SCOPERTA -
News
Condividi

La familiare di un detenuto del carcere di Agrigento ha provato a far entrare sette micro cellulari, che aveva nascosto nelle parti intime, recandosi nel penitenziario per un colloquio con il recluso.

La donna ha superato i controlli del blocco, ossia il primo accesso: il front diretto fra l'esterno e il penitenziario.

E' stata accompagnata verso la saletta dei colloqui, ma prima di accedere la donna è stata sottoposta a nuovi controlli di routine anche con delle apparecchiature. Strumenti che hanno segnalato la presenza degli apparecchi. E' scattata, a questo punto, la perquisizione personale. Ad effettuarla sono state delle poliziotte della Penitenziaria che hanno trovato i sette micro cellulari, tutti custoditi in un unico involucro, occultati, all'interno del suo corpo. La donna è stata denunciata alla Procura e i sette micro cellulare sono stati posti sotto sequestro. (

ANSA).

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047