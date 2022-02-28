AGRIGENTO, IN CARCERE CON 7 MICRO CELLULARI NASCOSTI NELLE PARTI INTIME: MOGLIE DI UN DETENUTO SCOPERTA

La familiare di un detenuto del carcere di Agrigento ha provato a far entrare sette micro cellulari, che aveva nascosto nelle parti intime, recandosi nel penitenziario per un colloquio con il recluso....

La familiare di un detenuto del carcere di Agrigento ha provato a far entrare sette micro cellulari, che aveva nascosto nelle parti intime, recandosi nel penitenziario per un colloquio con il recluso.

La donna ha superato i controlli del blocco, ossia il primo accesso: il front diretto fra l'esterno e il penitenziario.

E' stata accompagnata verso la saletta dei colloqui, ma prima di accedere la donna è stata sottoposta a nuovi controlli di routine anche con delle apparecchiature. Strumenti che hanno segnalato la presenza degli apparecchi. E' scattata, a questo punto, la perquisizione personale. Ad effettuarla sono state delle poliziotte della Penitenziaria che hanno trovato i sette micro cellulari, tutti custoditi in un unico involucro, occultati, all'interno del suo corpo. La donna è stata denunciata alla Procura e i sette micro cellulare sono stati posti sotto sequestro. (

ANSA).